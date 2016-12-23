Накануне вечером на 67 году жизни в своем миланском доме скончалась Франка Соцциани, занимавшая пост главного редактора итальянского Vogue на протяжении последних 28 лет.

С момента вступления в должность Франка сменила ориентир издания и поддерживала не только итальянские модные бренды, но и зарубежные. Именно под ее руководством Vogue Italia выпустили номер, полностью посвященный женщинам африканского происхождения, а также девушкам плюс-сайз, добившись этим настоящего фуррора в глянцевой отрасли.

За свои достижения Франка Соцциани получила множество наград, в том числе орден Почетного Легиона и премию La Lupa, L’Ambrogino d’Oro – за вклад в развитие Милана как одной из главных мировых столиц. Кроме того она являлась послом доброй воли ООН.

«Это самая печальная новость из всех, что мне приходилось сообщать, — говорит в официальном письме Джонатан Ньюхаус, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Condé Nast International. — Франка Соццани, на протяжении 28 лет занимавшая пост главного редактора итальянского Vogue, скончалась сегодня в Милане после тяжелой болезни. Это огромная потеря для Vogue и для моды, для многих людей во всем мире и для тех, чьих жизней она коснулась — читателей, фотографов, дизайнеров, журналистов и коллег, а также для тех, кого она встречала во время своей миссии в ООН.

Ушла из жизни главред Vogue Italia Франка Соццани

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