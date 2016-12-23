Trend: Женщина-кошка

Этой зимой леопардовый принт прочно занимает место в списке самых актуальных тенденций. Рассказываем и показываем какие расцветки и формы предлагают нам дизайнеры и как правильно сочетать классику.

Голливудская дива Джин Харлоу, королева пин-апа Бетти Пейдж, актриса и муза Энди Уорхола Эди Седжвик, топ-модель Кейт Мосс и жена действующего президента США Мишель Обама. Что объединяет этих сильных и известных женщин? Ответ прост – любовь к леопардовому принту!

Сегодня дизайнеры Италии, Франции, Великобритании не только всячески поддерживают мощный “кошачий” тренд в своих коллекциях, но и делают это с присущим им воображением. Так, Acne Studios дополнил леопардовый принт яркой цветовой палитрой, Christian Dior сделал акцент на женственном силуэте, а Mary Katrantzou изобретательно объединил его с другими элементами: звездами, стрелами, языками пламени.

Acne Studios FW'16 / Christian Dior FW'16 / Mary Katrantzou FW'16

Но мало приобрести вещь из последней коллекции – нужно еще умело ее сочетать. Когда мы говорим о леопардовом принте, стоит иметь ввиду, что он не терпит конкуренции с другими яркими вещами. Такой рисунок будет центральным в образе, поэтому комбинировать его лучше всего с умеренными и глубокими оттенками – например, с винным, темно-синим, изумрудным. Эти цвета сделают образ благородным и уместным для любого времени дня.