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22 декабря 2016 г.

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Trend: Цвет 2017 года по версии Pantone


Главным цветом 2017 года по версии Pantone стал салатовый «Greenery» под кодовым номером 15-0343. Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман прокомментировала выбор института: "Greenery символизирует перемены и начало нового, воссоединение с природой и возрождение, которое требуется человечеству в новом году."
Жизнеутверждающий зеленый уже успел засветиться на подиуме и появился на полках магазинов не только в виде одежды, но и в макияже. Если хочешь поднять себе настроение под Новый Год – самое время "озелениться"!





Louis Vuitton SS'17 / Lacoste SS'17



MSGM SS'17 / Emilio Pucci SS'17



Кашемировое пальто Annarita / Кюлоты Alexander Arutyunov



Юбка Gucci / Топ COS



Продукты Clinique в цвете Greenery


– Четырехцветные тени для век All About Shadow Quad в оттенке On Safari
– Кремовые тени  Chubby Stick Shadow Tint for Eyes в оттенке Mighty Moss
– Тени для век Lid Pop в оттенке Willow Pop
– Двойные тени для век All About Shadow Duo в оттенке Mixed Greens
– Одинарные тени для век All About Shadow Singles в оттенке Lemongrass

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Trend: Цвет 2017 года по версии Pantone
Главным цветом 2017 года по версии Pantone стал салатовый «Greenery» под кодовым номером 15-0343.
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