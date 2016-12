Trend: Цвет 2017 года по версии Pantone

Главным цветом 2017 года по версии Pantone стал салатовый «Greenery» под кодовым номером 15-0343. Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйсман прокомментировала выбор института: "Greenery символизирует перемены и начало нового, воссоединение с природой и возрождение, которое требуется человечеству в новом году."

Жизнеутверждающий зеленый уже успел засветиться на подиуме и появился на полках магазинов не только в виде одежды, но и в макияже. Если хочешь поднять себе настроение под Новый Год – самое время "озелениться"!

Louis Vuitton SS'17 / Lacoste SS'17

MSGM SS'17 / Emilio Pucci SS'17

Кашемировое пальто Annarita / Кюлоты Alexander Arutyunov

Юбка Gucci / Топ COS

Продукты Clinique в цвете Greenery

– Четырехцветные тени для век All About Shadow Quad в оттенке On Safari

– Кремовые тени Chubby Stick Shadow Tint for Eyes в оттенке Mighty Moss

– Тени для век Lid Pop в оттенке Willow Pop

– Двойные тени для век All About Shadow Duo в оттенке Mixed Greens

– Одинарные тени для век All About Shadow Singles в оттенке Lemongrass

