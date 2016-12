Like

Легендарный дизайнер обуви Маноло Бланик решил присоединиться к другим модельерам и последовать модели шопинга "see now buy now". Более того, он пошел дальше. В январе марка не просто покажет новые модели обуви, которую можно будет купить в день презентации, но и представит сразу четыре коллекции на весь год вперед! Конечно, не всю обувь можно будет купить в тот же момент и теплые модели, соответственно, попадут в магазины ближе к осени.

Маноло Бланик отменил сезонность коллекций

